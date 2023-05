Eventresort am Wolfgangsee heizt und kühlt jetzt mithilfe von Seewasser

Scalaria investierte 6,8 Millionen Euro in Modernisierung und Nachhaltigkeit. Dank PV-Anlage, Wärmepumpe und See-Wärmetauschanlage erfolgt die Heiz- und Kühltechnik CO2-neutral.

Das Eventresort Scalaria am Wolfgangsee hat 6,8 Millionen Euro in die Neugestaltung des Eingangsbereiches sowie in Nachhaltigkeit investiert. Durch die neue See-Wärmetauschanlage mit Seewasser wird sowohl Wärme als auch Kälte entnommen. Es handelt sich um einen geschlossenen Kreislauf. Der Strom für die Wärmepumpe kommt aus der hauseigenen PV-Stromanlage. Ein innovatives System aus Wasserleitungen verläuft zum Kühlen und Heizen durch alle Zimmer. Die Bauarbeiten erfolgten in mehreren Tranchen im Verlauf der vergangenen zweieinhalb Jahre. "Nachdem wir hier im Salzkammergut in einer ...