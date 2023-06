Ex-Bürgermeister sucht Nachfolge für Calouba in Thalgau

Das Restaurant Calouba mitten im Ortszentrum von Thalgau braucht neue Betreiber. Der Eigentümer, Ex-Bürgermeister Martin Greisberger, geht in den Ruhestand.

Kellner servieren in Shorts und Poloshirts kühle Cocktails, Burger und Steaks. Aus den Musikboxen ertönt "Surfin' USA" von den Beach Boys. Das Calouba in Thalgau ist für sein Konzept mit amerikanischer Küche in entspannter Loungeatmosphäre in der Region bekannt. Der mit Palmen begrünte Außenbereich mitten im Ortszentrum ist an Sommerabenden gut besucht.

Wie es ab Herbst weitergeht, ist derzeit aber ungewiss. Denn Eigentümer Martin Greisberger, ehemaliger Bürgermeister in der Flachgauer Gemeinde, geht mit 1. September in den Ruhestand. ...