1999 eröffnete Herbert Laux ein Fitnessstudio in einem Keller. Seither geht die Expansion Schritt für Schritt weiter. Am Freitag gab es eine große Eröffnung in der Panzerhalle in Salzburg-Maxglan.

