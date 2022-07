Ex-Skistar Hirscher & Red Bull im Pinzgau

Die beiden Protagonisten erwarben mit ihrer gemeinsamen Firma den Augment-Standort in Stuhlfelden.

"Van Deer-Red Bull Sport Equipment GmbH" - so heißt das Unternehmen, das Marcel Hirscher und der Energy-Drink-Riese gegründet haben.

Bereits im Vorjahr hatte Marcel Hirscher die Skimarke "Van Deer" auf die Beine gestellt - und mit seinem ehemaligen Konkurrenten aus Norwegen, Henrik Kristoffersen, den ersten internationalen Ski-Star mit ins Boot geholt.

SN/sw/petry Marcel Hirscher in einem Archiv-Foto.

Von Anfang an wurde der Van-Deer-Ski vom "Augment"-Team in Stuhlfelden produziert. Und nun hat das brandneue Unternehmen mit dem Hirschgeweih von Van Deer und dem Red-Bull-Stier im Logo "Augment" gekauft. Einer der Geschäftsführer ist Ex-ÖSV-Sportdirektor Toni Giger, der zweite heißt Stefan Radmann.

Wird es für Michael Kogler aus Stuhlfelden nun fad? Nein!

Wird nun Michael Kogler, dem "Augment"-Geschäftsführer, fad werden? Der 51-jährige Stuhlfeldner lacht: "Ein wenig ruhiger wird es schon werden, aber langweilig bestimmt nicht. Zum einen gibt es noch unseren Augment-Standort in Niedernsill. Dort stehen die von uns entwickelten und in China produzierten E-Scooter im Fokus. Diese liegen voll im Trend. Aktuell arbeiten dort 14 Leute, wobei neue Mitarbeiter im Bereich Logistik und Mechanik sehr willkommen sind. Und zum anderen schaut es so aus, als ob unsere Expertise bei der Skiproduktion nach wie vor gefragt ist. Ich bin selber gespannt, wie sich das Ganze entwickelt."