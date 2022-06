Ex-Sportkollegen geben dem Sporthändler in St. Gilgen kräftige Starthilfe

Peter Sachsenhofer eröffnet am Sonntag sein zweites Sportgeschäft. Ex-Olympiasieger Christian Hoffmann und Ex-Vorzeigebiathlet Julian Eberhard haben sich als Gäste angesagt. Sie rühren die Werbetrommel für ihren Freund.

Am Sonntag öffnet in St. Gilgen ein neues Sportgeschäft seine Pforten - auf 200 Quadratmetern Verkaufsfläche. Hinter dem Projekt steht Peter Sachsenhofer, Geschäftsführer der Böhmerwald Sports GmbH mit Sitz in Schöneben-Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach). "Wir bieten in St. Gilgen fast alles, was das Sportlerherz begehrt."



Mountain-Ausfahrt und Skiroller-Training als Höhepunkte

Bei der Eröffnung kann sich Sachsenhofer auf Freunde aus seiner aktiven Sportlerzeit verlassen: Um 10 Uhr besteht für jedermann die Möglichkeit, mit Ex-Langlauf-Olympiasieger Christian Hoffmann eine Mountainbike-Ausfahrt ...