Fachhochschule Salzburg forscht an der Holzfassade der Zukunft

In Kuchl wird der Baustoff Holz erforscht. Ein neues Forschungsgebäude soll auch Unternehmen an die Hochschule locken.

Das Herzstück des neuen Forschungsgebäudes am Campus Kuchl mit dem Namen Twin2Sim ist der Fassadenprüfstand. Dieser ist 215 Grad drehbar, knapp 3,60 Meter hoch und schwebt über dem Gebäude. In zwei Räumen können über Sensoren Holzfassadenelemente unterschiedlichster Art erforscht und unter klimatischen Bedingungen getestet werden. Der Innenraum des Prüfstands wirkt unspektakulär. Ins Auge sticht eine Vielzahl an Energieleitungen.

"Wir können das Gebäude kühlen und heizen", erklärt Projektleiter Michael Grobbauer. Das sei auch notwendig, um eine valide Forschungsumgebung zu ...