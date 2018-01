Fachhochschule Salzburg hat neues Studienangebot vorgestellt

Die FH Salzburg baut aus. Mittelfristig wollen Fachhochschulen auch Doktoranden ausbilden.

Die Wirtschaft brauche Fachhochschulabsolventen, sagt der Geschäftsführer der FH Salzburg am Montag. Raimund Ribitsch belegt das gleich mit Zahlen: 98,5 Prozent der Absolventen finden schnell einen Job. 80 Prozent machen ihren Abschluss in Mindeststudienzeit.

Rektor Gerhard Blechinger führt das zum einen darauf zurück, dass sich die FH darum kümmere, dass die Studierenden einen Arbeitsplatz fänden. Zum anderen seien die Vortragenden erfolgreich. "Wir haben drei Mal den Preis ,Ars Docendi' gewonnen." Der Preis werde für ausgezeichnete Lehre vergeben. Die Konkurrenz: alle österreichischen Hochschulen.

Die Studierendenzahl ist 2017 auf 2676 gestiegen. Damit ist die FH Salzburg weniger stark gewachsen als der Markt, sagt Ribitsch. Neue Studienangebote könnten das ändern. 2018 werde das Bachelor-Studium Gesundheits- und Krankenpflege von 40 auf 80 Studierende aufgestockt, sagt Geschäftsführerin Doris Walter. "Wir betreuen in Kooperation mit den Salzburger Landeskliniken dann 240 Studierende."

Ab Herbst 2018 können Interessierte "Wirtschaftsinformatik und digitale Transformation" an der FH Salzburg studieren. Im Studienjahr 2019/2020 sind zudem die Master-Studiengänge "Human Computer Interaction" und "Medical Biology" geplant, beide in Kooperation mit der Universität Salzburg. Was "Medial Biology" ist, erklärt Blechinger: Es sei der Master zur biomedizinischen Analytik, bei der Krankheitserreger im Blut identifiziert werden. Im Master hinterfragen Studierende die Methode der Analyse: "Wirft die Maschine das richtige aus?"

Derzeit kann man an den FH kein Doktorat machen

Der Master soll die Absolventen fit für ein Doktorat machen. Derzeit können Studierende an Fachhochschulen nicht promovieren. Geht es nach Ribitsch, der Präsident der FH-Konferenz ist, soll sich das mittelfristig ändern. "Wir können bei der Forschung nicht auf Doktoranden zugreifen. Wir brauchen dafür Kooperationspartner." Die FH bekämen keine Forschungsabgeltung, das Budget müsse von den Studiengängen umgeschichtet werden. "Wir sind also bei der Finanzierung und beim Personal im Nachteil."

Das Wissenschaftsministerium habe als Ziel ausgegeben, den Anteil der FH Studierenden in den nächsten fünf Jahren auf 20 Prozent zu steigern. Dafür wären österreichweit 1200 Studienplätze pro Jahr nötig, sagt Ribitsch. In den Bereichen angewandte Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Gesundheits-, Medienwissenschaften und technische Wissenschaft soll ausgebaut werden. "Dafür müssen uns aber finanzielle Mittel in Aussicht gestellt werden."

Daten und Fakten

2676 Menschen studieren derzeit an der FH Salzburg. 337 arbeiten dort, zusätzlich lehren 895 externe Personen.

Die Betriebsleistung betrug im Geschäftsjahr 2016/2017 31,8 Mill. Euro. 85 Prozent sind Förderungen, 15 Prozent Forschungserlöse und Studiengebühren. An 100 Projekten forschte die FH im vergangenem Geschäftsjahr.

Die FH bietet derzeit 18 Bachelor- und zehn Masterstudiengänge. Sie hat 140 Partnerhochschulen weltweit.

Das Betreuungsverhältnis liegt bei einem Lehrenden zu 14 Studierende. Eigentümer sind die Arbeiterkammer und die Wirtchaftskammer Salzburg.

Die FH Salzburg gibt es seit 21 Jahren. In der Zeit machten 8600 Personen den Abschluss.