Fahrdienst-App Uber testet in Salzburg: Proteste sind "noch nicht" geplant

Im Zuge des Austauschs mit der Stadt und Partnerunternehmen will das US-Unternehmen auf einen offiziellen Launch in Salzburg hinarbeiten. Auf ein Datum will sich Uber nicht festlegen. Die Taxibranche will die Aktivitäten des umstrittenen Konkurrenten vorerst abwarten.

Der US-amerikanische Fahrdienstleister Uber ist nun offiziell in der Stadt Salzburg verfügbar: Seit Dienstag hat das Unternehmen eine "Testphase freigeschaltet, in der Nutzer und eine ausgewählte Gruppe von professionellen, voll-lizenzierten Mietwagen-Unternehmern die Möglichkeit haben, den Service auszuprobieren und sich mit ...