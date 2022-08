Fahrradboom: Die Lager der Händler sind voll, eine Preiserhöhung folgt im Frühjahr

Am Fahrradmarkt kehrt Normalität ein. Auch Schnäppchen sind wieder verfügbar. Die nächste Preiserhöhung folgt trotzdem im Frühjahr.

Während im vergangenen Sommer viele auf ihr neues Fahrrad warteten, Listenpreise gezahlt wurden und selbst Gebrauchträder zu horrenden Preisen den Besitzer, die Besitzerin wechselten, beruhigte sich die Situation am Fahrradmarkt in diesem Sommer. "Die Lage am Beschaffungsmarkt hat sich entspannt, die Nachfrage ist weiterhin groß", sagt René Gorissen, Chefeinkäufer bei Bründl Sports. "Die Zeit, in der wir zu Listenpreisen verkauft haben, ist vorbei." Inzwischen stünden auch wieder Rabatte und Abverkaufsmodelle auf der Tagesordnung. Ein Mangel herrsche noch im Bereich der ...