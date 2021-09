Fake-Kredite bei Hypo Salzburg: Schaden noch größer als erwartet

Ein langjährige Mitarbeiterin steht im Verdacht, über Kredite für nicht existente Kunden drei Millionen Euro in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich hat die internen Erhebungen zu einem mutmaßlichen Betrugsfall bei der Hypo Salzburg, deren Eigentümerin sie ist, am Freitag abgeschlossen. Wie berichtet, steht eine Mitarbeiterin einer Flachgauer Filiale im Verdacht, Kredite und die dazugehörigen Kunden erfunden und die dafür notwendigen Dokumente gefälscht zu haben. Das Ergebnis ist für die Bank ernüchternd: Denn der Schaden beläuft sich nicht wie zunächst kolportiert auf zwei, sondern auf rund drei Millionen Euro. "Seit 2017 ist das gelaufen. Die eigentliche Häufung der Fälle war 2021", sagt Michael Huber, Sprecher der RLB OÖ.

Um wie viele Fälle es sich handelt und zu weiteren Details will sich das Unternehmen nach Rücksprache mit den Ermittlern des Landeskriminalamts nicht äußern - aus "kriminaltaktischen Gründen", wie Sprecher Huber sagt. Man wisse ganz genau, wie die Frau vorgegangen sei. Dennoch: "Wenn jemand ein so großes Engagement an den Tag legt und Dinge fälscht, geht das natürlich eine Zeit lang gut." Und immerhin sei man der Frau, die 31 Jahre lang Hypo-Mitarbeiterin war, auf die Schliche gekommen, als sich die Fälle gehäuft hätten. Huber betonte noch einmal: "Der einzige Schaden ist der Bank entstanden."