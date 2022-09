Familie Spängler: Erst in Salzburg wurde der Name geändert

Die Spänglers gehören zur Identität von Salzburg. Ihre Wurzeln liegen aber in Südtirol. Jetzt findet das große Familientreffen in Salzburg statt.

Am Bankhaus Spängler kommen in Salzburg selbst die Touristen nicht vorbei. Die Familie ist eine Dynastie und im gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Salzburg tief verwurzelt. "Untereinander kennen sich aber nicht alle Verwandten", sagt Heinrich Spängler, Aufsichtsratsvorsitzender des Bankhauses Carl Spängler. Zum zweiten Mal in der Spängler-Geschichte findet an diesem Wochenende ein Familientreffen statt. Ein Kennenlernen im Stiegl-Keller, Stadtführungen, ein Abendessen in der Residenz und ein Festgottesdienst finden sich im Programm. Vor 45 Jahren traf man sich zuletzt im großen ...