Fantasiewelt in Straßwalchen nimmt bald Fahrt auf

Die Woche der Öffnung naht. Für den Erlebnispark in Straßwalchen ist es eine Jubiläumssaison - mit einer neuen Attraktion ab dem Sommer.

Am Freitag, 21. Mai, 10 Uhr, öffnet der Vergnügungspark Fantasiana in Straßwalchen wieder seine Tore. Mit Beginn der Sommerferien im Juli wird eine neue Achterbahn eröffnet, laut Betreiber eine Weltneuheit. Die Erweiterung ist die größte Investition in der 30-jährigen Firmengeschichte.

Auf welche Covid-Auflagen sich Besucher und Mitarbeiter im Detail einstellen müssen, steht noch nicht ganz fest. "Wahrscheinlich werden auch für uns die drei G gelten, also Getestet, Geimpft oder Genesen", sagt Geschäftsführerin Sarah Grabler, "das würde ich auch ...