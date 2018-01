Die Wohnungen werden kleiner und der Besitz wächst. Das lässt das Geschäft mit Lagerräumen boomen: Sogar Palmen landen in den Hallen.

1:10, das ist der entscheidende Faktor in der sogenannten Self-Storage-Branche. Die Kunden lagern dabei ihre Möbel, Sommerkleider, Fahrräder und Akten in Boxen ein, die sie extra anmieten. 1:10 beschreibt, wie groß diese Abteile sein sollen: All die Dinge, die in einer 85 Quadratmeter großen Wohnung liegen, passen demnach in eine 8,5 Quadratmeter große Box.