Felix Gottwald: "Was zählt, ist die echte Begegnung"

Beim Hohe-Tauern-Tourismustag schwor Felix Gottwald die Besucher auf Werte wie Liebe, Wahrhaftigkeit und auf Tun mit Mehrwert ein.

"Der allerwichtigste Mensch ist immer der, der einem gerade gegenübersteht", beantwortete Felix Gottwald seine Frage, die von den Teilnehmenden niemand richtig beantworten konnte. "Nur wenn man allein ist, ist man selber der Wichtigste", so seine Ergänzung.

Bezogen auf den Tourismus und die Gastronomie, meinte der Vortragende die Chefs und Mitarbeiter/-innen einerseits und die Gäste andererseits. "Wenn es gelingt, mit Urlaubern echte und ehrliche menschliche Begegnungen zu haben, dann hat man sie als Stammgäste gewonnen. Und ihre Kinder noch dazu", meinte Felix Gottwald sinngemäß.



"Wellnessbereiche müssen nicht noch größer werden"

Überhaupt solle man "der Collage seines Lebens die Chance geben, bunter und lebendiger zu werden. Und einen Beitrag dazu leisten, dass auch die Collage anderer Menschen wertvoller wird." Dafür sei wichtig, alles, was man angeht, mit Liebe und Freude zu tun - eben auch in der Begegnung mit Gästen und Mitarbeitenden.

Als Begegnungsorte im Nationalpark nannte Felix Gottwald die Beherbergungsbetriebe und die Natur. "Nicht notwendig ist aber, die Wellnessbereiche auf noch mehr Quadratmeter zu vergrößern. Und das Ausnutzen der Sommercard-Angebote ist ja regelrecht Arbeit. Oder wenn man zum Beispiel mit dem Auto von Wien nach Ramsau fährt, steht man im Stau. Dann steht man an der Talstation im Stau. Und oben vor dem Skywalk und vor dem Eispalast staut sich dann wieder die Menschenmenge. Hören wir denn überhaupt noch auf uns und auf unseren Körper?"

Felix Gottwald stellte das "Höher-Weiter-Schneller"-Denken insgesamt infrage. Dazu und auch zu anderen gangbaren Wegen, welche sozusagen die Welt verbessern könn(t)en, erzählte der 47-jährige Pinzgauer auch von wahren und von gehörten Geschichten, die ihn selbst geprägt haben.



"Wertschöpfung ist wichtiger als hohe Nächtigungszahlen"

Vor Felix Gottwalds Auftritt standen Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll und Michael Obermoser auf der Bühne. Letzterer ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern, die zur Veranstaltung eingeladen hatte. Obermoser blies zwar nicht ganz so heftig, aber grundsätzlich doch in dasselbe Horn wie Gottwald: "Wir Touristiker müssen in unserer Gastgeberrolle noch mehr auf individuelle Wünsche eingehen. Bei den Online-Buchungen ist das aber gar nicht mehr so einfach. Der Gast erhält alles schriftlich mitgeteilt."

Auch sei die Wertschöpfung wichtiger als hohe Nächtigungszahlen und das "Match" zwischen den Orten und Regionen. Freilich aber dürfe man den Tourismus nicht schlechtreden, im Gegenteil. Obermoser und Schnöll nahmen zudem Stellung zum Thema Straßenverkehr, das auch im Pinzgau problembehaftet ist.

Einige Aussagen kurz zusammengefasst: "Viele Jahre lang ist der Individualverkehr extrem gefördert worden. Mittlerweile wird immer mehr Geld in öffentliche Verkehrsmittel investiert und Tourismusdestinationen wie die Ferienregion investieren in Besucherlenkungsprojekte. Aber es hat jede(r) das Recht, sich frei zu bewegen. Doch gerade bei den Jungen merkt man, dass sie alternative Mobilitätsangebote zu schätzen wissen und auch nutzen."





Hohe-Tauern-Tourismustag 2023 im Nationalparkzentrum: Gesundheit im Fokus

- Die Veranstaltung fand zum zweiten Mal statt. Eingeladen hatte die Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern rund um Geschäftsführer Roland Rauch. Im Publikum befanden sich u. a. viele Hoteliers und Gastronomen sowie Schüler/-innen und Lehrer/-innen der Tourismusschule Bramberg.



- Der Vortrag von Felix Gottwald trug den Titel "Nationalparkregion Hohe Tauern. Wir alle sind Vorbild durch Vorleben - für unsere eigene und damit auch für die touristische Entwicklung."



- Andrea Rieder aus Hollersbach stand ebenfalls auf der Bühne. Die Kräuterexpertin und Biobäuerin sprach über die heilende Wirkung der Kräuter als Lebensquelle für Gäste und Gastgeber.



- Arnulf Hartl vom Institut für Ökomedizin der PMU Salzburg referierte über das Thema "Heilkraft der Hohen Tauern - Evidenzbasierter Gesundheitstourismus für alpine Regionen".



- Daniela Koidl von der SLTG sprach über "Emotionales Content-Marketing von Gesundheitsthemen".

- Karin Buchart & Margit Brauneder stellten ihr Buch "Auf Vorrat" vor.

Außerdem referierten sie gemeinsam mit Schüler/-innen der TS Bramberg über das Thema "Gesundes vom Bramberger Apfel".