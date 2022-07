Ferialarbeiter sind heuer heiß begehrt

Viele Unternehmen suchen im Sommer händeringend nach Ferialkräften. Das Angebot ist in diesem Jahr größer als die Nachfrage.

Die 24-jährige Christina Prehofer war schon auf Urlaub, im Sommer möchte sie jetzt Geld verdienen. "Ich arbeite in den Ferien, damit ich ein finanzielles Polster unterm Jahr habe. Die Arbeit bei der Konditorei Fürst in Salzburg-Stadt gefällt mir gut, vielleicht mache ich hier auch neben dem Studium weiter", erzählt die Biologiestudentin. Prehofer ist nur eine von vielen jungen Leuten im Bundesland Salzburg, die im Sommer einen Ferialjob oder ein Pflichtpraktikum absolvieren. Und Ferialarbeiter sind so gefragt wie selten zuvor: "Das ...