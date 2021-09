Fertigessen soll Not bei Personal in der Gastronomie und Hotellerie künftig wettmachen

Wem Köche fehlen, der könnte sich die Speisen für seine Gäste künftig liefern lassen. Transgourmet sucht Testbetriebe für seine "Smart Cuisine".

Eine Antwort auf den Fachkräftemangel in der Hotellerie und Gastronomie will Transgourmet bieten: Mit dem steirischen Gastro- und Catering- Unternehmer Willi Brunner hat der Lebensmittelgroßhändler 110 Komponenten für die Convenience-Küche kreiert - vom Essig-Kernöl-Dressing über Vitello tonnato und Schweinsbraten bis hin zu Topfenknödeln. Die Gerichte werden in der Kochwerkstatt von Willi Brunner in Kirchberg an der Raab nach der Cook&Chill-Methode produziert und bleiben 15 Tage haltbar.

Nach der coronabedingten Pause im Vorjahr wurde die sonst im April stattfindende ...