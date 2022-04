Fertighausbaufirma in Konkurs: Junge Familien stehen vor dem Ruin

Der Konkurs eines Eugendorfer Bauunternehmens bringt vor allem Familien an den Rand des Ruins. Nun sollen Strafanzeigen folgen.

Als das Ehepaar Sebastian B. und Birgit S. im April des Jahres 2021 ihr Fertigteilhaus bestellte und sich zuvor im Musterhauspark in Eugendorf inspirieren und beraten ließ, war die Welt noch in Ordnung. Das Grundstück in der Stadt Salzburg gab es als Schenkung vom Vater und nahezu nichts stand dem Wohnglück des Paares entgegen. Rund 240.000 Euro betrug das Angebot der Firma Scala, schlüsselfertig und mit Fixpreisgarantie. "Es wurde uns versprochen, dass unser Haus so schnell wie ...