Festspiele: Handschuhe aus Baumwolle sollen Plastik einsparen

Die Mitarbeiter der Festspiele tragen heuer Biobaumwolle statt Gummihandschuhe.

Der Saaldienst der Salzburger Festspiele und die Mitarbeiter an der Garderobe tragen Handschuhe. Diese sind heuer jedoch nicht aus Plastik, sondern aus Baumwolle.

Und dennoch schützen diese vor Viren und Bakterien, verspricht deren Erfinder, das Salzburger Start-Up Elephant Skin. Die beiden Salzburger Raphael Reifeltshammer und Ingomar Lang haben dieses im vergangenen Jahr gegründet. Sie produzieren wiederverwendbare Handschuhe aus Biobaumwolle, die so imprägniert sind, dass sie antiviral und antibakteriell wirken. Damit will das junge Unternehmen eine Alternative zu Gummihandschuhen anbieten. Die Salzburger Festspiele rechnen damit, dass sie mit den Baumwollhandschuhen pro Mitarbeiter 180 Paar Einweg-Handschuhe und 2,6 Kilogramm Plastik einsparen können.

Produziert werden die Baumwollhandschuhe in Portugal und Italien, sagt Mitgründer Reifeltshammer. Die Handschuhe seien bereits bei Händlern wie Hofer, Bipa, Kaufland, Edeka oder Metro gelistet. Neben den Salzburger Festspielen arbeite man auch mit dem Hotel Sacher und der Österreichischen Post zusammen. Außerdem arbeite man mittlerweile mit Kunden in Dubai und Singapur zusammen. Neben der klassischen Version des Handschuhs, bieten Reifeltshammer und Lang zudem einen Arbeits- und Servicehandschuh an. Dieser habe auf der Innenseite einen Schicht aus Lyocellfaser, was den Handschuh wasserabweisend mache.

Und auch für Sportbegeisterte möchte Elephant Skin einen eigenen Handschuh entwickelt. "Unser Fitnesshandschuh aus recyceltem Polyester wird ab September auf dem Markt verfügbar sein", sagt Reifelshammer. Dieser eigne sich für das Training im Fitnessstudio , da der Handschuh atmungsaktiv und rutschfest sein wird.