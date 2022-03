Feuerwehr-Award ging nach Thomatal

Als feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber wurde die Firma Moser Spielgeräte GmbH & Co KG ausgezeichnet. In der Hofburg in Wien wurde der Award in der Vorwoche entgegengenommen.

SN/sw/privat Im Bild von links: Sebastian Moser, Helmut Gappmayr, Volker Mörtl und Christoph Moser bei der Verleihung des Awards.