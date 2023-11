Feuriger Metallerstreik in Salzburg

Nur wenige Stunden nach Platzen der KV-Verhandlungen folgten am Dienstag die ersten Streiks. In Salzburg zeigten die Beschäftigten ihre Kampfbereitschaft.

In Bürmoos ging es gleich am Dienstagvormittag rund.

Streik bei Collini in Bürmoos.

Den Streikauftakt machten in Salzburg am Dienstagvormittag die Werke in Bürmoos - Collini, Dentalwerk und Miele. Lautstark, mit Transparenten und mit brennenden Fackeln äußerten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihren Unmut. "Wir kämpfen um unseren Kollektivvertrag", war da beispielsweise auf Bannern zu lesen. Ersten Informationen nach gingen um die 350 Leute vor den Betrieben auf die Straße.

Am Montagabend waren die Metallerverhandlungen geplatzt. Österreichweit legen 200 metallverarbeitende Betriebe im Lauf der Woche ihre Arbeit nieder.