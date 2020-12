FFP2-Pflicht: Saalbach-Hinterglemm lässt die Lifte geschlossen

Die meisten Salzburger Skigebiete eröffnen am 24. Dezember. Dann gilt auch bereits die FFP2-Masken-Pflicht. Saalbach-Hinterglemm verzichtet auf einen Saisonstart.

Der Fachverband der Seilbahner versuchte am Dienstagvormittag in Wien noch Erleichterungen zu erreichen. Mit nur mäßigem Erfolg, wie Salzburgs Seilbahnensprecher Erich Egger berichtete. Die FFP2-Masken-Pflicht gilt nun doch erst für Skifahrer ab 14 Jahren und nicht schon ab sechs. Auf dem Schlepplift wird die FFP2-Pflicht nicht gelten, sehr wohl aber in Wartebereichen und bei der Fahrt mit Gondel oder Sessellift.

Österreichs Seilbahnunternehmen sind weiterhin verärgert und denken über eine Verfassungsklage nach. "Wir sind das einzige ...