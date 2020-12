FFP2-Pflicht: Skigebiete sperren zu Weihnachten auf und erwägen eine Verfassungsklage

Nach einem Gipfelgespräch der Seilbahner ist klar: die meisten Salzburger Skigebiete eröffnen am 24. Dezember die Saison. Ab dann gilt auch die FFP2-Maskenpflicht. Einige Erleichterungen für die Skifahrer konnten noch ausverhandelt werden, sagt Seilbahnensprecher Erich Egger.

Der Fachverband der Seilbahner versuchte am Dienstagvormittag in Wien noch Erleichterungen zu erreichen. Mit Teilerfolg, wie Salzburgs Seilbahnensprecher Erich Egger berichtet. Die FFP2-Maskenpflicht gilt erst ab 14 und nicht schon ab sechs Jahren. Auf dem Schlepplift wird sie nicht gelten, sehr wohl aber in Wartebereichen und bei der Fahrt mit Gondel oder Sessellift.

Bis auf wenige Skigebiete, die sich die Entscheidung noch offen ließen, würden die meisten am 24. Dezember in die Saison starten, sagt ...