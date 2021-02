FH-Studenten bleiben in Salzburg bis Ostern auf Distanz

Die meisten der 3200 Studenten der FH Salzburg haben die Hörsäle schon lange nicht mehr von innen gesehen. Selbst Sponsionen oder die 25-Jahr-Feier fanden in diesem Semester nur virtuell statt. An der Situation ändert sich so bald nichts: Zumindest bis Ende der Osterferien Anfang April finden Lehrveranstaltungen und Prüfungen online statt. Vereinzelt gibt es Ausnahmen für Unterricht oder Prüfungen in Kleingruppen. "Selbstverständlich würden wir uns freuen, wenn wir früher öffnen könnten. Aber ehrlich gesagt gehe ich nicht davon aus", sagt ...