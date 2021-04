Filzmoos: Familie dreht letzte Runde auf der Mooslehenbahn

Die Familie Moosleitner investiert in das Skigebiet Filzmoos zehn Millionen Euro. Der Bau des neuen Sessellifts könnte schon bald beginnen.

Seit 37 Jahren dreht die Mooslehenbahn am Ortseingang von Filzmoos ihre Runden. Nun ist Schluss damit: Ab dem kommenden Winter soll ein neuer Sessellift die Bahn ersetzen.

In der vergangenen Woche erhielt die Unternehmerfamilie Moosleitner dafür die naturschutzrechtliche Bewilligung. "Die Aufträge sind alle vergeben. Wenn es nach mir geht, starten die Bauarbeiten direkt am Tag nach den Bauverhandlungen", sagt Eigentümer Matthias Moosleitner. Die Verhandlungen sind für Mitte Mai anberaumt. Doch bevor es so weit ist, drehte die Familie ...