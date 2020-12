Finaler Einkaufssamstag: Salzburger Handel ist (relativ) zufrieden

Zufrieden mit der Kundenfrequenz am letzten Einkaufssamstag vor Weihnachten und damit dem mittlerweile dritten Lockdown ab Stefanitag zeigt man sich in Einkaufszentren in Salzburg.

SN/designer outlet Markus Gratz, Manager McArthurGlen Designer Outlet

Zwar fehlen Besucher aus der deutschen Grenzregion, dafür sei der Andrang von Einheimischen scheinbar größer. Auf Flanieren verzichten aber die meisten. Gutscheine, die im nächsten Jahr eingelöst werden können, stehen hoch im Kurs. Das McArthurGlen Designer Outlet verzeichnete "unter den aktuellen Bedingungen gute Umsatz- und Besucherzahlen", wie Center-Manager Markus Gratz in einer Presseaussendung bekannt gab. Die Kunden zeigten eine gesteigerte Kaufbereitschaft, man sehe eine deutliche Erhöhung der Kundenumsätze. Im Europark Salzburg freute man sich zwar über eine gute Frequenz schon die ganze Woche über, im Vergleich zum Vorjahr lag man allerdings hinten, wie Center-Leiter Manuel Mayer mitteilte. Die Warenverfügbarkeit in den Läden war nach wie vor sehr hoch. Lief der Textilhandel schleppend, waren diese Woche unter anderem Bücher, Elektroartikel und Spielwaren der Renner. Geschenk-Gutscheine liefen außerordentlich gut: Der Verkauf an Großkunden hatte sich im Vergleich zum Monat des Vorjahres sogar verdreifacht. Quelle: APA