Finanz überwies 815 Millionen Euro an Covid-Hilfen nach Salzburg

Das meiste Geld floss an Beherbergungsbetriebe und Gastronomie.

Die Wintersaison war wegen des Corona-Lockdowns für Gastronomie und Hotellerie ein Totalausfall. Dementsprechend hoch sind die Summen, die die Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes (COFAG) seither an Coronahilfen an die Betriebe ausgezahlt hat, um die Betriebe vor der Pleite zu bewahren. Im Zuge von 21.261 bewilligten Anträgen sind bis Mitte Juni mehr als 442 Millionen Euro als Lockdown-Umsatzersatz, Fixkostenzuschuss, Ausfallsbonus und Verlustersatz an die Branche geflossen. Dass die am Tourismus hängenden Unternehmen die Hauptleidtragenden der Krise sind, illustriert der Vergleich: An den ...