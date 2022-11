Firma investiert Millionen: Keimlinge und Kräutersud statt ungesundem Zucker

Saft, Joghurt, Ketchup: Eine Salzburger Firma tüftelt daran, den Zuckeranteil drastisch zu senken. 4,5 Millionen Euro haben Investoren in die Idee gesteckt.

Süß, über Jahre äußerst billig und ein guter Geschmacksträger: Das ist die Mischung, die Zucker in den vergangenen Jahrzehnten zu einer der häufigsten Zutaten in Lebensmitteln machte - und zu einem Gesundheitsrisiko. Längst ist Zucker nicht nur in Säften oder Milchprodukten, sondern auch in Lebensmitteln, in denen man sie auf den ersten Blick gar nicht vermutet wie Ketchup, Saucen oder Fertiggerichten.

Den Zuckeranteil kräftig zu senken, daran tüftelt Josef Prantler mit seinem Unternehmen Bodengraf in Hof seit 2010. "Damals hatten weder Lebensmittelindustrie noch Handel ernsthaft Interesse daran, Zucker zu reduzieren", sagt Prantler. Heute bringe man dem damals noch belächelten Versuch breites Interesse entgegen. Den Zuckeranteil senken will Prantler mit rein natürlichen Ersatzstoffen, ohne künstliche Süßstoffe und ohne auf Geschmack zu verzichten.

"Beim Zucker geht es oft nicht nur um Süße, sondern um den vollen Geschmack, den Zucker als Geschmacksträger bringt", erläutert Prantler. Begonnen hat er mit Gerstenkeimlingen. "Auch beim Bier schmeckt das Malz, also die gekeimte Gerste, bevor sie vergoren wird süß", sagt er. Aus fermentiertem Gerstengras und Fruchtsaft besteht auch das von Bodengraf auf den Markt gebrachte eigene Getränk IXSO, das eine natürliche Alternative zu Cola und Limonade sein will und in Bioläden und bei Billa Plus verkauft wird. Zwar sei auch hier Zucker enthalten, räumt Prantler ein, allerdings kein raffinierter, und man komme mit deutlich geringeren Mengen aus.

Neben der Süße über Gerstenkeimlinge setze Bodengraf mittlerweile auch auf getrocknete, aufgebrühte Pflanzen. 150 verschiedene Pflanzen kämen dabei zur Anwendung. "Von Zwiebel über Brennnessel bis zu Brombeerblättern, viele Pflanzen bringen eine Süße hervor", sagt Prantler. Die Kombination aus Keimlingen und aufgebrühten Kräutern mache eine Zuckerreduktion bis zu 50 Prozent möglich. Vor allem gelte es, für jedes Produkt, dessen Zuckeranteil man reduzieren möchte, die richtige Mischung zu finden.

Mittlerweile sei das von dem Fünf-Mitarbeiter-Team in Hof entwickelte Verfahren für Getränke, Milchprodukte und Saucen gleichermaßen geeignet. Eingesetzt werden die von Bodengraf entwickelten Zusatzstoffe bereits bei Nahrungsergänzungsmitteln und in Bio-Getränken. Mittlerweile sei man mit etlichen großen Lebensmittelherstellern dabei, gemeinsame Produkte zu entwickeln, betont Prantler. "Die Coronakrise hat uns zuletzt sicher gebremst."

Überzeugt hat Prantler mit seiner Idee jedenfalls Investoren. 4,5 Mill. Euro haben sie in den vergangenen Jahren in die Entwicklung und die Umsetzung der Idee gesteckt. Unter den Gesellschaftern sind nicht nur Ärzte, sondern auch Skisprunglegende Toni Innauer. Innauer spricht von einem Pionierunternehmen, "weil Bodengraf etwas kann, das wichtig ist und andere bis heute schlicht und einfach nicht hinkriegen. Mit gesunden, natürlichen Zutaten einen wesentlichen Beitrag für qualitativ bessere und wohlschmeckendere Lebensmittel zu leisten."

Ihn selbst habe die eigene Erfahrung von der Idee überzeugt, schildert Prantler. Eine schwere Gastritis zwang den gebürtigen Bayern, einst Markenchef von Audi bei Porsche Salzburg, die eigene Ernährung komplett umzustellen. Aus der Not - "was ich am Anfang gegessen habe war unglaublich grauslig und ohne jeden Geschmack" - wurde die Leidenschaft und letztlich der neue Beruf. Dabei sei in die Lebensmittelforschung zu gehen eigentlich nicht wirklich ungewöhnlich für seine Familie. "Ich bin aus einem alten Obstbaubetrieb im Berchtesgadener Land. Auf den natürlichen Geschmack von Äpfeln statt künstlicher Süße setzte man da eigentlich schon immer."