Firmen sollen sich beim Salzburger Flughafen ansiedeln

Neben dem Wohnen wälzt die Stadt auch Pläne, wie und vor allem wo sie sich bis 2045 wirtschaftlich hinentwickeln soll. Ein Schwerpunkt liegt im Umfeld des Airports.

BMW, Hofer, Palfinger, Porsche, Red Bull, Spar und so weiter: Zahlreiche namhafte Unternehmen haben ihre Firmenzentralen oder zumindest große Niederlassungen in der und um die Stadt Salzburg. Damit der Standort weiter attraktiv bleibt, will die Stadt im neuen Räumlichen Entwicklungskonzept (REK), das gerade entsteht, neue Gewerbeflächen für allfällige Erweiterungen und Neuansiedlungen erschließen.

Wie für das Wohnen hat das Amt für Stadtplanung und Verkehr auch den Baulandbedarf für den Bereich Arbeiten erhoben. Grundlage dafür ist die Annahme, dass die ...