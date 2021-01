Firmen starten mit gedämpften Aussichten ins Jahr 2021

Eine Salzburger Wirtschaft, die sich in einem nie dagewesenen Krisenmodus befindet - dieses Bild ergibt sich aus der vor Weihnachten 2020 abgeschlossenen Konjunkturumfrage der Wirtschaftskammer. Befragt wurden über 800 Unternehmer.

Corona und seine Bekämpfung haben tiefe Spuren in den Betrieben hinterlassen. Doch zeigt sich ebenso eine noch verhaltene Hoffnung, dass es 2021 besser werden könnte. Über 800 Unternehmen nahmen an der repräsentativen Befragung teil, die noch vor Weihnachten von Klemens Kurtz (WKS-Stabstelle Wirtschafts- und Standpolitik) durchgeführt wurde. Im Vergleich zur Umfrage vom November 2019 offenbart sich dabei ein rasanter Sturz aus der Hochkonjunktur hinein in einen Krisen-Schock, den das Corona-Virus und mehrere Lockdowns 2020 ausgelöst haben. In allen Kategorien der Befragung hinterlässt die Krise massive Bremsspuren - mit Negativwerten, die selbst in der Finanzkrise 2008/2009 nicht erreicht wurden.



Wirtschaftsleistung dürfte 2020 um bis zu zehn Prozent gesunken sein

Studienautor Klemens Kurtz: "So bitter das Gesamtbild auch ist, zeigt sich bei näherer Betrachtung jedoch eine gewisse Zweiteilung in der Wirtschaft. Bei jenen Branchen, die direkt und indirekt von den Lockdowns betroffen sind, ist die Lage schlecht, in anderen Sektoren jedoch herrscht eine gewisse Normalität, wenngleich in gedämpfter Stimmung." Kurtz weitere Einschätzung: "Insgesamt haben aber Corona, das Schließen der Grenzen, die Störungen in den Lieferketten und der teilweise Ausfall von Konsum und Auslandsnachfrage die Wirtschaft massiv getroffen."



Und dies nicht nur in Salzburg, sondern in ganz Österreich: Laut den Prognosen der Wirtschaftsforscher könnte Österreichs Bruttoinlandsprodukt (BIP), also die jährliche Wirtschaftsleitung, 2020 zwischen sieben bis zehn Prozent sinken, die Wirtschaft in der EU um sieben Prozent und die Weltwirtschaft um vier Prozent.

Koordinierte Politik statt Verunsicherung gefordert

WKS-Präsident Peter Buchmüller: "Wir brauchen daher dringend eine neue Perspektive. 2021 muss auch die Wirtschaft wieder gesunden!" Den Branchen, die von den Lockdowns direkt und indirekt betroffen sind, müsse geholfen werden, fordert Buchmüller. Notwendig sei auch ein Umsatzersatz für den Jänner, sollte der Lockdown faktisch bis zum 24. Jänner verlängert werden.

Wenig Verständnis hat Buchmüller für die taktischen Scharmützel auf Bundesebene, wenn nun das Freitesten doch nicht möglich sein sollte: "Der Politik und insbesondere der Opposition muss klar sein, dass hier auf dem Rücken der Betriebe unnötige Profilierung und damit weitere Verunsicherung betrieben wird. Wie schlecht muss die Stimmung in der Wirtschaft noch werden?", mahnt Buchmüller ein Ende der Planungsunsicherheit ein. Er fordert eine koordinierte Politik ein: "Wir brauchen schleunigst eine wirtschaftspolitische Gesamtstrategie, wie wir wieder aus dem Tief kommen, und nicht das Dahinhanteln von einem Lockdown in den nächsten. Regelmäßiges Testen muss möglich sein, und gleichzeitig muss jetzt ohne Verzögerung eine Impf-Offensive in Österreich eingeleitet werden, fordert Buchmüller: "Nur so kommen wir möglichst schnell aus dem Wirtschaftstief!"

Umfrage zeigt: Viel Schatten, noch wenig Licht

Und dieses Tief ist derzeit noch beträchtlich, wie die Umfrageergebnisse ergeben. Wie massiv der Absturz in die Rezession vor sich ging, zeigt etwa die derzeitige Beurteilung der Geschäftslage:



SN/wks Die Umfrage der Wirtschaftskammer zeigt, dass viele Unternehmer sehr skeptisch in die Zukunft blicken.



• Im November 2019 beurteilten nur neun Prozent die Geschäftslage als schlecht, im Dezember 2020 sind es 46 Prozent. Vor einem Jahr sprachen 91 Prozent von einer guten bzw. zufriedenstellenden Geschäftslage, derzeit sind es 54 Prozent.



• Die Erwartungen für die Zukunft (Geschäftsentwicklung in sechs Monaten und längerfristig) sind zwar etwas besser, aber nicht wirklich optimistisch. Dass die Lage in einem halben Jahr nach wie vor schlecht ist, glauben 44 Prozent (Nov. 2019: acht Prozent), über sechs Monate hinausreichend aber nur mehr 26 Prozent. Dass es in sechs Monaten gute Umsätze geben wird, damit rechnen nur knapp 21 Prozent, über diesen Zeitraum hinausgehend 37 Prozent.



• Der Corona-Schock zeigt sich auch in schlechteren Werten bei der Kapazitätsauslastung (Maschinen, Gästebetten, Fahrzeuge etc.): Im November 2019 waren nur sechs Prozent der Betriebe schlecht ausgelastet, jetzt sind es 37 Prozent. Nach wie vor 40 Prozent (Nov. 2019: 41 Prozent) geben aber eine befriedigende Auslastung an, 17 Prozent sprechen von optimaler Auslastung (42 Prozent waren es im Nov. 2019), sechs Prozent von fehlenden Kapazitäten (2019: 11 Prozent).

Auftragseingänge schleppend, Erwartungen gedämpft

• Der derzeitige Auftragsstand wird von 51 Prozent als schlecht bzw. zu niedrig betrachtet (2019: 13% Prozent), ein historisch einzigartig hoher Wert. 49 Prozent geben einen guten, bzw. befriedigenden Auftragsstand an. Die Auftragseingänge sind außerdem bei 54 Prozent der Betriebe derzeit eher rückläufig, und nur bei 13 Prozent eher steigend. Was die Auftragserwartungen in den nächsten sechs Monaten betrifft, bleibt der Anteil von 41 Prozent, die vorerst keine Verbesserungen erwarten, sehr hoch.



•Eher wenig optimistisch sind die Erwartungen bei der Ertragslage: Nie, seitdem die Konjunkturanalyse gemacht wird, war der Anteil der Betriebe mit schlechter Ertragslage so hoch: Das sind 49 Prozent der befragten Betriebe (November 2019: 15 Prozent). 51 Prozent meldeten eine trotz Corona-Krise gute bzw. befriedigenden Ertragslage. Doch 44 Prozent der Betriebe gehen davon aus, dass sich die Ertragslage in den nächsten sechs Monaten nicht bessert. Über sechs Monate hinausgehend steigen die Erwartungen etwas: Nur mehr 29 Prozent der Betriebe glauben, dass die Lage schlecht bleibt, aber 71 Prozent gehen von einer guten bzw. befriedigenden Ertragslage aus.

•Einer der wenigen Indikatoren, die man als positiv betrachten kann, ist die Personalfrage in den Unternehmen: Zwar ist schon jetzt die Arbeitslosigkeit hoch und dürften die Antworten auf die Frage durch die Kurzarbeit verzerrt sein, dennoch zeichnet sich daraus abgeleitet keine weitere massive Verschärfung der Arbeitsmarktlage ab, vorausgesetzt, die Probleme in der Wirtschaft werden nicht noch größer. 70 Prozent der Betriebe gehen für die nächsten sechs Monate von einem etwa gleichen Personalstand aus (November 2019: 67 Prozent), 13 Prozent wollen eher noch zusätzlich Personal aufnehmen (Nov. 2019: 25%). Nur für 17% zeichnet sich aber ein eher sinkender Personalstand ab (2009: neun Prozent).



Immerhin 16 Prozent der Firmen suchen nach neuen Mitarbeitern

• Über eher zu wenig Personal klagen übrigens auch derzeit noch 16 Prozent der Unternehmen. Dieser Wert wurde zuletzt im Mai 2015 unterschritten. Seitdem hat sich laut Zeitreihe der WKS-Konjunkturanalyse analog zum Aufschwung der vergangenen Jahre ein massiver Fachkräftebedarf entwickelt, mit einem Anteil von Unternehmen mit zu wenig Personal bis 32 Prozent im November 2019. Mit Normalisierung der Konjunktur könnte dieser Wert bald wieder erreicht werden und das Wachstumspotential in Salzburg bremsen.

Somit lässt sich zusammenfassen: Betrieben mit massiven Problemen (Auftragslage, Auftragseingänge, Ertragslage, Auslastung) stehen Unternehmen mit relativ zufriedenstellender Lage gegenüber, generell aber ist die Stimmung gedämpft und die weiteren Aussichten werden nicht gerade als rosig bezeichnet.

