Firstfeier für acht neue Gebäude auf dem Areal der ehemaligen Rauchmühle in Salzburg

Auf dem Gelände neben dem historischen Ensemble entstehen rund 220 neue Wohnungen - davon 145 geförderte Mietwohnungen. In Summe investieren die Prisma, die Familie Rauch und die Salzburg Wohnbau rund 70 Mill. Euro. Die ersten geförderten Wohnungen sollen im ersten Halbjahr 2021 übergeben werden.

Auf dem Areal der ehemaligen Rauchmühle in Salzburg fand am Dienstag die Firstfeier für die neuen Gebäude statt - 18 Monate nach dem Spatenstich. Als Ergänzung zum historischen Ensemble wurden acht neue Baukörper nach Plänen des norwegischen Architekturbüros Helen & Hard errichtet. In Summe werden in das Quartier Rauchmühle rund 70 Mill. Euro investiert.

280 Pkw- und 560 überdachte Fahrrad-Abstellplätze sind geplant

Die Prisma Salzburg und die Familie Rauch errichten am Standort 66 frei finanzierte Eigentums- und zwölf frei finanzierte Mietwohnungen. Im historischen Ensemble (Ceconi-Villa, altes Mühlhaus und alter Silo) realisieren die Partner moderne Büro- und Arbeitsräume auf zirka 4000 Quadratmeter. Die Salzburg Wohnbau baut zudem 145 geförderte Mietwohnungen. Das Konzept sieht für das Areal 280 Pkw-Stellplätze vor (davon 250 in einer Tiefgarage) sowie 560 überdachte Fahrrad-Stellplätze.

"Das ist ein wichtiger Impuls für die Stadtentwicklung"

Bernhard Ölz, Vorstand der Prisma Unternehmensgruppe: "Mit der Fertigstellung der Rohbauarbeiten für die neuen Bauteile wird das Gesamtkonzept mit Einbindung

der historischen Gebäudesubstanz deutlich sichtbar. Es ist ein wichtiger Impuls für die Stadtentwicklung. Ein von Kreativ- und Digitalwirtschaft, Innovation und vielfältigen Wohnmodellen getragenes Quartier wird entstehen."

Geförderte Mietwohnungen von 40 bis 120 Quadratmeter

Die 145 geförderten Mietwohnungen der Salzburg Wohnbau reichen von 1-Zimmer-Einheiten mit rund 40 Quadratmetern bis zu 5-Zimmer-Wohnungen mit 120 Quadratmetern - entsprechend einem Generationen-Wohnmodell. Die Planer legen dabei den Fokus auf durchdachte, lichtdurchflutete Raumkonzepte. Christian Struber und Roland Wernik, Geschäftsführer der Salzburg Wohnbau: "Es wird hier ein zukunftsweisendes und architektonisch ansprechendes Projekt umgesetzt werden. Die Grünflächen und Freiräume sind großzügig angelegt. Das ist uns sehr wichtig, denn Wohnen ist ein wesentlicher Teil von Lebensqualität." Die Salzburg Wohnbau geht davon aus, dass die ersten geförderten Mietwohnungen im ersten Halbjahr 2021 übergeben werden.

Quelle: SN