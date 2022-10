Fitnessstudios in Salzburg erhöhen die Preise deutlich

Die Mitgliedschaften in einigen Fitnessstudios stiegen zuletzt um über 40 Prozent. Kunden wurden darüber aber nicht informiert, was die Konsumentenschützer auf den Plan ruft. Was Mitglieder jetzt noch dagegen tun können.

SN/Robert Ratzer Auch Christian Hörl erhöhte die Preise in seinen Studios (vita club und MYGYM) spürbar.