Flachgau: Eine App ist der Schlüssel zum neuen Bauernladen

In Eugendorf eröffnet am Samstag eine Dorfladenbox. Für die Betreiberin ist es ein beruflicher Neustart. Und sie bringt ihre persönlichen Erfahrungen als Konsumentin ein.

Kleine Selbstbedienungsläden mit heimischen bäuerlichen Produkten gibt es schon etliche, vor allem in kleineren, abgelegenen Orten. Die neue Dorfladenbox am Verkehrsknotenpunkt Eugendorf sticht nicht nur wegen ihrer zentralen Lage im Flachgau heraus. Ihr Service ist per App am Smartphone voll ...