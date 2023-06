Flachgauer Bauern nach regenreichen Monaten zufrieden

Mit Sorge schaut Johann Frenkenberger, der selbst Legehennen hält, auf die Entwicklung bei der Geflügelpest. Auch wenn die Bezirkshauptmannschaft die Stallpflicht in Lamprechtshausen, Bürmoos und St. Georgen mit 1. Juni aufgehoben hat, besteht weiter ein erhöhtes Risiko. Anfang Mai waren im Weidmoos rund 200 tote Möwen aufgefunden worden. "Früher ist die Geflügelpest mit der warmen Jahreszeit verschwunden, offenbar ist das Virus etwas mutiert. Sollte Hausgeflügel in einem Betrieb angesteckt werden, wäre das katastrophal, weil dann der gesamte Bestand gekeult werden müsste", sagt Frenkenberger.

Für den Ackerbau bedeutete die Nässe, dass sich die Bodenbearbeitung mit den schweren Geräten für die Bauern sehr schwierig gestaltete. Etliche Landwirte hätten auch über Probleme mit Krähen geklagt, die das Saatgut ausgerissen hätten. Bei den Futtermittelpreisen rechnet Frenkenberger mit einem weiteren Rückgang. Was die Milchbauern weniger freut, ist, dass auch die Milchpreise nach dem Vorjahreshoch weiter sinken. "Das ist für die Konsumenten gut, aber für die Bauern hoffe ich, dass die Talfahrt bald zu Ende ist", so der Bezirksbauernobmann.



Während die Milchbauern ihr Heu bereits eingefahren haben, ernten die Flachgauer Gemüsebauern weiter fleißig Radieschen, Salat, Kraut, Karfiol und erste Frühkartoffeln. Auch die Erdbeerernte hat auf den Feldern von Kollegen bereits begonnen, weiß Johann Winklhofer, Obmann der Salzburger Gemüsebauern aus Wals-Siezenheim. "Vergangene Woche mussten wir schon wieder bewässern, da die oberste Erdschicht rasch austrocknet. Aber wir sind im Großen und Ganzen zufrieden", berichtet Winklhofer. Das nasse Frühjahr habe bei ihm größeren Schaden bei den Frühkartoffeln verursacht.

"Man kann nicht leugnen, dass das Wetter immer extremer wird. Die Wassermenge eines Monats kommt jetzt manchmal innerhalb weniger Stunden herunter", so Winklhofer. Als Bio-Landwirt müsse er mehr mechanisch arbeiten, was bei nassem Boden nicht nur schwieriger sei, sondern auch zu stärkerer Bodenverdichtung führe. Wetterunabhängig wird in den Glashäusern gearbeitet, wo Winklhofer Kräuter und Jungpflanzen zieht. "Wir heizen unser Glashäuser mit Gas. Durch die hohen Energiepreise wurde die Produktion um 40 Prozent teurer, wir haben unsere Preise aber nur um zehn Prozent erhöht. Hoffentlich normalisiert sich das bald", so Winklhofer. Sein größtes Problem sei aber der Arbeitskräftemangel. "Ein Lehrling fängt jetzt bei uns an, aber wir suchen dringendst einen Facharbeiter."

Interview

"Lausiges Frühjahr ist ein gutes Lausjahr"

Imkerobmann Wilhelm Kastenauer aus Oberrum hofft nach dem kalten Frühling zumindest auf ein gutes Waldhonig-Jahr.

Haben heuer weniger Bienenstöcke den Winter überstanden?Wilhelm Kastenauer: Es kann schon sein, dass durch das schlechte Frühjahr mehr Bienen eingegangen sind. Die Lage ist aber nicht so schlimm.

Der viele Regen hat den Bienen geschadet? Es geht weniger um den Regen als um die niedrigen Temperaturen. Die Bienen sind teilweise nicht ausgeflogen und auch die Pflanzen sondern erst ab etwa 19 Grad Nektar ab. Da hilft es dann auch nichts, wenn die Bienen fliegen, aber keinen Nektar finden.

Es ist also mit weniger Ertrag beim Blütenhonig zu rechnen? Ja, aber es ist in jedem Jahr so, dass es entweder mehr Blütenhonig oder mehr Waldhonig gibt, das ist keine große Affäre. Man sagt ja auch, ein lausiges Frühjahr ist ein gutes Lausjahr, was gut für den Waldhonig-Ertrag wäre.

Ob die Obstbäume ausreichend bestäubt wurden, weiß man erst im Herbst?Ja, das sehen wir dann bei der Frucht. Es ist schwierig zu sagen, weil es zu kalt war.

Mussten Sie bei ihren eigenen Völkern mehr zufüttern als sonst?Nein. Ich habe zugefüttert, aber das passiert fast jedes Jahr.

Wie muss es weitergehen, damit es noch ein gutes Bienenjahr wird?Wir brauchen am besten immer Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad und zwischendurch Regen, da darf es auch einmal schwül sein. Es hat zwar im Frühling viel geregnet. Im Flachgau hat es wegen des Ostwinds aber schon wieder sehr stark aufgetrocknet.

Was kann man als Privatperson dazu beitragen, dass es den Bienen gut geht?Wer Blühinseln im Garten stehen lässt und bienenfreundliche Pflanzen hat, hilft Honig- und Wildbienen. Wenn es unseren Bienen gut geht, geht es auch den Wildbienen gut.

Wie entwickelt sich die Zahl der Imker im Flachgau?Derzeit gibt es in etwa 900, wobei sich diese Zahl ständig ändert. Generell kann man aber sagen, dass sie seit Jahren leicht nach oben geht.

Interview: Thomas Strübler