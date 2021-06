Flachgauer Ehepaar will Krematorium für Haustiere bauen

Im Bundesland Salzburg gibt es noch keine Feuerhalle für Tiere. Die Nachfrage ist groß. In Eugendorf wird jetzt ein Projekt verhandelt.

Ins Gewerbegebiet Straß in Eugendorf lädt die Flachgauer Bezirkshauptmannschaft am Mittwoch alle Beteiligten zu einer nicht alltäglichen Verhandlung. Der Grund ist das Ansuchen um eine gewerbebehördliche Genehmigung für ein Tierkrematorium samt der dafür notwendigen Technik. Antragsteller ist die Ruhe & Frieden GmbH mit Sitz in Eugendorf, Betreiber des Projekts das Ehepaar Alexander und Stefanie Iseinoski aus Obertrum.

Die Idee hatten die Flachgauer im Vorjahr. "Wir mussten letztes Jahr unsere zwei Hunde einerseits alters- und andererseits krankheitsbedingt einschläfern lassen", ...