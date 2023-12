Flachgauer Händler blicken mit Zuversicht aufs Weihnachtsgeschäft

"Ein leichter Rückgang zeichnet sich ab." Hartwig Rinnerthaler WKS-Spartenobmann Handel

"Auch das Weihnachtsgeschäft bleibt nicht von der allgemeinen Konjunkturentwicklung und von der Teuerungswelle der vergangenen Monate verschont. Nach einem Anstieg im Vorjahr zeichnet sich heuer ein leichter Rückgang bei den Konsumausgaben ab", meint Hartwig Rinnerthaler, Obmann der Sparte Handel in der WK Salzburg. 2022 hatte das Weihnachtsgeschäft in Salzburg ein Volumen von rund 140 Million Euro. Gekauft werden die Geschenke vorzugsweise bei stationären Händlern in der Nähe des Wohnortes. Dahinter liegen gleichauf Geschäfte in Orts- oder Stadtzentren, Einkaufsstraßen sowie Shoppingcenter. 58 Prozent der Konsumenten geben an, ihre Geschenke zumindest zum Teil im Internet zu bestellen. Die Flachgauer Nachrichten haben sich bei Händlern in der Region umgehört und sie nach ihren Erwartungen gefragt.

"Ich rechne mit einem stabilen Weihnachtsgeschäft." Christina Kaufmann Christina’s Living Fashion in Seekirchen

Textilhändlerin Christina Kaufmann, die mit Christina's Living Fashion Geschäfte in Mondsee, Seekirchen und Obertrum führt, ist zuversichtlich. "Ich bin mit den vergangenen beiden Wochenenden schon sehr zufrieden, auch wenn man merkt, dass die Leute vielleicht etwas verhaltener sind als sonst." Sie rechnet aber mit einem stabilen Weihnachtsgeschäft. "Ich bin sehr positiv eingestellt, auch wenn das mediale Umfeld verunsichert. Wir haben auch am 8. Dezember geöffnet." Das Weihnachtsgeschäft sei in der Textilbranche jedenfalls der wichtigste Umsatzbringer.

"Das Christkind ist bei Spielwaren krisenresistent." Martin Perwein Skribo Perwein in Straßwalchen

"Das Christkind ist krisenresistent", ist auch Martin Perwein, Inhaber von SKRIBO Perwein in Straßwalchen, überzeugt, zumindest was Spielwaren anbelangt. "Weihnachten ist für uns die wichtigste Saison im Jahr. In den letzten Monaten hat sich schon eine gewisse Sparsamkeit gezeigt. Aber bei den Geschenken für die Kinder wird darauf nicht so geachtet", so Perwein. Auch Bücher seien ein klassisches Weihnachtsgeschenk. Papierwaren würden keine allzu große Rolle mehr Spielen. "Hochwertige Schreibgeräte liegen nicht mehr so im Trend, das ist auch der Digitalisierung zuzuschreiben." Digitaler wird es auch beim Spielzeug, aber es gebe ebenso einen Trend zur Nachhaltigkeit. "Holzspielzeug entwickelt sich immer besser und die Spieleklassiker im Brettspielbereich gehen ebenfalls gut", so Perwein, der sein Geschäft am 8. Dezember geschlossen hält.

"Wirklich zu schaffen machen uns die Mehrkosten." Monika Riedl Glasmanufaktur in Thalgau

"Einen guten Geschäftserfolg gibt es nicht nur saisonal", sagt Monika Riedl. Das Weihnachtsgeschäft ist für ihre Glashütte in Thalgau dennoch sehr wichtig: "Die Magie der Kristalle und das leuchtende Feuer im Ofen sind noch viel intensiver im Advent. Darum haben wir an allen vier Adventsamstagen geöffnet und wir laden die Kinder zum Glasblasen ein." Im Kundenkontakt sieht Monika Riedl die größte Stärke von Manufakturen wie ihrer. "Bei mir gibt es keine Angebote oder Rabatte, aber ich gehe auf jeden Kunden individuell zu." Einen Online-Shop hat sie trotzdem und dort auch schon die ersten Bestellungen für Weihnachten erhalten. Die Prognose der Wirtschaftskammer für ein schwächeres Weihnachtsgeschäft als im Vorjahr bestätigt Monika Riedl. "Die Leute geben weniger aus, weil sie weniger zur Verfügung haben." Statt auf die Glaskaraffe greifen manche Kunden nun auf die etwas günstigeren handgemachten Gläser zurück. "Was uns kleinen Betrieben aber wirklich zu schaffen macht, sind die Mehrkosten. Die Rohstoffe, der Strom, die Versicherungen, all das wird und wurde um 30 bis 35 Prozent teurer." Am 8. Dezember hat Monika Riedl nicht geöffnet.

"Weihnachten entscheidet über den Erfolg des Jahres." Eduard Fersterer Uhren Juwelen Kaserer in Oberndorf

Wie das Weihnachtsgeschäft heuer wird, kann Eduard Fersterer, Uhrmacher und Geschäftsführer von Uhren Juwelen Kaserer in Oberndorf, nur vermuten. "Es ist noch ein bisschen zu früh dafür. Dass die Leute weniger Geld bei uns ausgeben, zeichnet sich allerdings schon ab. Wir haben heuer zum Beispiel gemerkt, dass sie nach Corona jetzt wieder mehr auf Urlaub fahren", sagt Fersterer. Die große Stärke seines Unternehmens sei das Handwerk. "Wir sind drei Uhrmacher im Geschäft, das ist in ganz Salzburg einzigartig. Uhren- und Schmuckreparaturen sind wesentlich mehr geworden. Es ist auch ein Trend, sich aus Altem etwas Neues machen zu lassen. Diese Retro-Strömung gibt es ja auch in anderen Branchen, in der Mode zum Beispiel." Sehr angesagt sei heuer Gelbgold. Das Weihnachtsgeschäft entscheide jedenfalls über den Erfolg des gesamten Geschäftsjahres. "Und es endet bei uns am 23. Dezember. Wenn die Leute Geld geschenkt bekommen, geben sie das in Einkaufszentren aus, nicht bei uns kleinen Geschäften am Land."

"Der frühe Schnee ist ein Segen für uns." Philipp Auer Sport Auer in Faistenau