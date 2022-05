Flachgauer Jäger werben um Käufer und um Verständnis

In Obertrum wird ein Wildladen eröffnet. Dahinter steckt mehr: Die Jägerschaft will sich öffnen und ihre Aufgaben der Bevölkerung besser erklären.

Rund 1500 ehrenamtliche Arbeitsstunden haben Obertrumer Jäger und Jägerinnen in einjähriger Bauzeit geleistet. Am Sonntag ab 9 Uhr wird ihr Werk offiziell eröffnet und gesegnet: ein Direktvermarkter-Wildladen, in dem die örtliche Jägerschaft zugleich eine moderne Heimstätte hat. Die gesamte Kette der Verarbeitung des Wildbrets kann hier - zum Teil mit der Hilfe eines Metzgers - erledigt werden: vom Aufbrechplatz (zum Entfernen der Eingeweide des erlegten Wilds) über den Kühlraum mit einer Rohrbahn (zum Aufhängen der Tierkörper) über das Zerlegen sowie ...