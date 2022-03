Fleißige Zimmerer setzen am "Seppentag" 100 Bäume

Der Josefitag, 19. März, ist für Zimmerleute ein besonderer Tag. Josef ist ihr Schutzpatron. Eine Henndorfer Firma ließ sich deshalb etwas Besonderes einfallen.

Für den heurigen "Seppentag" haben sich die Verantwortlichen des Henndorfer Familienunternehmens Ebster Holzbau eine Josefi-Aktion ausgedacht. Die versammelte Mannschaft wird auf einem Grundstück der Familie in Neumarkt 100 Bäume einsetzen. Der Platz liegt am Waldgebiet an der Grenze zwischen den zwei Gemeinden. Die verschiedenen Nadelhölzer, von der Fichte bis hin zur klassischen Tanne, sind bereits einen halben Meter groß. "Wir verbauen Holz in allen möglichen Formen und Farben. Mit dieser Aktion wollen wir ein Statement für Kreislaufwirtschaft setzen. Es beginnt ...