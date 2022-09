Flüge aus dem Norden sollen Skiurlauber nach Salzburg bringen

Die Fluglinie Eurowings nimmt im Winter wieder Verbindungen gen Norden in den Flugplan auf: Ab Jänner fliegt die Lufthansa-Tochter zwei Mal die Woche - samstags und dienstags - von Salzburg (entweder direkt oder über Düsseldorf) nach Stockholm und Kopenhagen. Die Verbindungen sind vorerst bis März verfügbar. Gedacht sind sie vor allem für Wintertouristen auf dem Weg in die Salzburger Skigebiete. Eurowings hat seit heuer einen dritten Airbus in Salzburg stationiert und ist somit der größte Anbieter vor Ort.

...