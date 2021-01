Flughafen Salzburg benötigt heuer Geld - und mehr Tempo beim Impfen

Das Vorjahr katapultierte den Airport vom Passagieraufkommen zurück in die 1980er Jahre. Auch die heurige Wintersaison ist ein Totalausfall. Nun hofft man auf den Sommer - und eine entsprechend hohe Durchimpfungsrate bis dahin.

Es ist ruhig am Salzburger Flughafen, und das wird noch eine zeitlang so bleiben. In einer normalen Wintersaison würden die Spitzensamstage mit 120 Starts und Landungen bevorstehen. Doch coronabedingt ist die Reisetätigkeit auf null gestellt.

2020 war ein Jahr mit herben Rückgängen. In den Monaten April bis Dezember gingen die Passagierzahlen um über 90 Prozent zurück. Der Flughafen wurde auf das Niveau der Jahre 1987-1988 zurückgeworfen. Damals hatte der Airport zwischen 600.000 und 700.000 Passagiere.

Auch ...