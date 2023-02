Flughafen Salzburg: Bereit für den stärksten Tag des Jahres

Am 11. und am 18. Februar starten und landen die meisten Flugzeuge in Salzburg. In Summe sind es mehr als 200 Flugbewegungen pro Tag. Die Delle durch Corona ist damit (fast) ausgeglichen. Personell ist der Flughafen gut aufgestellt. Hilfspersonal wird allerdings immer gesucht.

