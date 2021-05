Flughafen Salzburg legt wieder los: Erste Ferienflieger starten im Juni

TUI präsentierte am Dienstag das Flugprogramm ab Salzburg für den Sommer. Wirtschaftlich ist und bleibt 2021 für den Flughafen Salzburg ein Katastrophenjahr, trotz nun leichter Aufbruchsstimmung.

Nach vielen Monaten Pause am Vorfeld lässt der Sommerflugplan des Airport Salzburg nun wieder ein wenig Urlaubsstimmung und Zuversicht bei allen Beteiligten aufkommen. Der Flughafen präsentierte am Dienstag mit seinem größten und wichtigsten Reisepartner, der TUI, die Pläne für Sommer 2021. "Es herrscht eine Aufbruchsstimmung", sagte Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer.

22 Mal pro Woche bietet TUI ab Salzburg Direktflüge in Urlaubsdestinationen an. Am häufigsten wird Griechenland angeflogen (neun Mal pro Woche - nach Kreta, Rhodos, Kos, Korfu, Karpathos und ...