Flugtaxis aus Salzburg gehen an den Start

Staus, Klimawandel und Verkehrskollaps - dank Einmanndrohnen aus Salzburg sollen diese Probleme schon bald der Vergangenheit angehören.

. Noch steht Jürgen Greil mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Aber sein Plan ist es, mit dem Salzburger Start-up FlyNow schon bald in die Luft zu gehen. Das Geschäftsmodell ist eine aus heutiger Sicht noch utopische Form der Fortbewegung. Die Mobilität der Zukunft findet nämlich in der dritten Dimension statt, ist Greil überzeugt. Denn das Auto als Hauptverkehrsträger sei an seine Grenzen gestoßen.

Der 52-Jährige gebürtige Innviertler weiß, wovon er spricht. Als Ingenieur war er 25 ...