Flugtraum: Der Fahrtraum in Mattsee will abheben

Das Oldtimer-Museum in Mattsee plant einen Ausbau: eine Flugzeughalle, die auch für große Veranstaltungen genutzt werden soll.

Museen dürfen wieder offen halten und so endete der Lockdown am Montagvormittag auch für den "Fahr(T)raum", die Ferdinand-Porsche-Erlebniswelten in Mattsee. Die Flachgauer Oldtimer-Spezialisten starten sehr ambitioniert, mit neuem Programm und großen Zukunftsplänen für eine spektakuläre Erweiterung: eine Flugzeughalle.

In der neuen Ausstellung sollen die Besucher gut ein Jahrhundert in die Geschichte der Luftfahrt zurückblicken können.

Der Bauausschuss der Gemeinde nahm in seiner Sitzung vergangene Woche die Absichten des Betreibers positiv auf: Es soll ein neuer Bebauungsplan ...