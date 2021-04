Flugzeuge von Turkish Airlines landen wieder am Salzburger Flughafen

Nach Lockdowns und Flugverboten ist die Fluglinie Turkish Airlines wieder zurück in Salzburg. Auf dem ersten Flug waren rund 50 Passagiere.

Mitte März letzten Jahres musste der Salzburg Airport auf Stand-By-Betrieb umstellen, viele Airlines stellten ihren Betrieb ein und reduzierten ihre Tätigkeiten auf ein Minimum. Auch Turkish Airlines musste sich der Pandemie - zumindest in Österreich - geschlagen geben und stellte die Flüge von und nach Salzburg vorübergehend ein. Heute konnte in Salzburg wieder der türkische National Carrier begrüßt werden, wie der Flughafen mitteilt. "Auch wenn aktuell überwiegend Geschäftsreisende die Flüge nutzen, so besteht dennoch die Hoffnung auf eine Rückkehr der Privatreisenden im Sommer, sofern die bestehenden Reisebeschränkungen bis dahin gelockert werden können", heißt es in der Aussendung. "Die erste Landung von Turkish Airlines heute in Salzburg ist ein gutes Zeichen. Nicht zuletzt sind wir damit wieder an den großen HUB Istanbul

mit seinen weltweiten Destinationen angebunden," sagt Flughafenprokurist Christopher Losmann, Bereichsleiter Aviation & Sales.