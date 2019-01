Forsthofgut in Leogang gehört zu den schönsten Hotels in Europa

Das deutsche Reisemagazin Geo Saison ließ von Experten zum 13. Mal die 100 schönsten Hotels in Europa wählen. Wie schon im Vorjahr zählt das Forsthofgut der Familie Schmuck in Leogang auch 2019 wieder zu den ausgezeichneten Häusern. Es belegte in der Kategorie Wellnesshotel den dritten Platz. 2018 siegte das Forsthofgut sogar in dieser Kategorie. Besonders gefallen haben der Jury das Wald-Spa und die Küche, in der zahlreiche Produkte aus der Region verwendet werden. Das Hotel liegt direkt an der Skipiste und verfügt über 102 Zimmer und Suiten.

Quelle: SN