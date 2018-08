Forum feiert 10. Geburtstag: Umsatz fast verdoppelt

Im August 2008 wurde das Einkaufszentrum am Salzburger Hauptbahnhof eröffnet. Mittlerweile gehen fünf Millionen Besucher pro Jahr dort ein und aus. Eine Erweiterung ist kein Thema.

Am 29. August 2008 öffnete das Forum1 am Salzburger Hauptbahnhof seine Drehtüren. Der runde Geburtstag des Forum 1 - das zum Imperium der Spar European Shoppingcenter (SES) gehört - wird am Samstag groß gefeiert. 2008 wurde noch mit 25 Shops eröffnet, mittlerweile zählt das Einkaufszentrum am Bahnhof 50 Geschäfte. Möglich geworden ist das durch die Erweiterung 2011. Damas hat die SES auch den Forum-Kaufhaus-Standort, das nach wie vor im Eigentum der Signa-Gruppe von Rene Benko ist, durch eine Brücke im ersten Stock verbunden. In diesem Teil des Gebäudes tritt die SES als Centermanager auf. "Es sind eigentlich zwei Shoppingcenter, aber der Kunde bekommt davon nichts mit", sagt Forum1-Centermanagerin Verena Wegscheider.

Auch wirtschaftlich habe sich das Forum1 großartig entwickelt, sagt Wegscheider. Mittlerweile werden fünf Millionen Besucher pro Jahr gezählt. Das Forum1 profitiert von der zentralen Lage.

Zielgruppe sind Pendler, Reisende, Schüler, aber auch Bewohner von Elisabeth-Vorstadt und Itzling. "Wir konnten unseren Umsatz von 31 Millionen Euro im Jahr 2009 durch die Erweiterung auf 56 Millionen Euro steigern. Das ist eine Steigerung um 80 Prozent." Zum Vergleich: Das Forum1 erwirtschaftet damit rund ein Sechstel des Umsatzes des Europark in Taxham.

Was den Umsatz pro Quadratmeter Verkaufsfläche betrifft, so liegt das Forum1 mit 5000 Euro/Quadratmeter bei etwa der Hälfte dessen, was der "große Bruder" Europark zählt. "Wir sind stolz darauf, das hier am Bahnhof entwickelt zu haben", sagt Marcus Wild, Vorsitzender der Geschäftsführung der Spar European Shopping Center. Die SES zählt mit dem Flaggschiff Europark und dem Forum1 insgesamt 19 Shoppingcenter in Österreich. Ein 20. ist bereits in Planung - und zwar in Lienz in Osttirol.

Im Forum1 setzt man auch auf lokale Betreiber, sagt Wegscheider. So hat Michael Rößlhuber, Geschäftsführer der gleichnamigen Bäckerei in Bergheim, erst vor drei Monaten im Forum1 auf 18 Quadratmetern eröffnet. "Die ersten zwei Monate haben die Erwartungen komplett übertroffen. Wir haben in einem Monat 10.000 zahlende Kunden. Das ist für einen Unternehmer wie mich ein Traum", sagt Rößlhuber.

Was die Zukunft des Forum1 betrifft, so werden anders als beim Europark keine Ausbaupläne gewälzt. "Wir haben auch keine räumlichen Möglichkeiten hier. Es gibt daher keine Ausbaugedanken im Forum1", sagt Marcus Wild.

Zur Geburtstagsparty am Samstag steigen etliche Aktionen für die Kunden. Eine davon ist die Verlosung einer Vespa um 17 Uhr. Und die Einkaufsgutscheine können wie bei Money Maker in einer "Forum1 Zehner-Dusche" eingesackt werden.

