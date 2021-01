Fotobranche in der Krise: Nun trifft es auch den Innungsmeister

Gerhard Sulzer ist Chef der Fotografen-Innung. Anfang 2020 hatte er noch 60 Mitarbeiter. Nun hat er bei Gericht die Sanierung beantragt.

Zu Wochenbeginn hat die Krise einen der größten Fotografenbetriebe Österreichs erwischt: Das in Salzburg-Gnigl beheimatete Einzelunternehmen Foto Sulzer hat beim Landesgericht ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Das berichtet der Kreditschutzverband 1870. Anwalt Christoph Hirsch, der zum Masseverwalter bestellt wurde, sagt: "Betroffen sind 39 Mitarbeiter. Am Dienstag wurde die Betriebsschließung beantragt. Dadurch wird es möglicherweise noch weitere Forderungen geben." Insofern lasse sich die Höhe der Passiva noch nicht beziffern, sagt Hirsch - betont aber: "Der Geschäftsführer möchte die Firma in abgeschlankter ...