Fotografin öffnet neue Perspektiven für Samson Druck

Der Erstkontakt zwischen Kathrin Buschmann und der Firma Samson Druck entstand bei einer Taufe. Seither bringt die junge St. Michaelerin frischen Wind in die Unternehmensfotografie des Leitbetriebs.

Menschen in ihrem Betrieb mit ungestellten persönlichen Bildern in den Fokus zu rücken und echte Einblicke hinter die Kulissen der 6000 Quadratmeter großen Produktion zu geben - das ist das Ziel von Samson-Geschäftsleiterin Lisa Frost: "Kathrin Buschmann hat bereits mehrere Aufträge für uns ausgeführt und bringt mit ihrem unkonventionellen Hintergrund frischen Wind in die Unternehmensfotografie. Vor einigen Jahren hat sie die Taufe meines Sohnes fotografiert. Ihr Gespür für jedes Detail, den Menschen und die Emotionen in den Augen wollte ich unbedingt auch für unsere Firmenfotos, um die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich unsere großartigen Druckprodukte fertigen, noch mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Darum habe ich sie bald darauf für erste gemeinsame Projekte an Bord geholt."

Samson Druck ist mit 120 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von mehr als 19 Millionen Euro eine der größten Druckereien in Österreich. Kathrin Buschmann hat nach der Matura an der BAKIP Bischofshofen ein Studium in Kommunikationswissenschaft und Sportjournalismus an der Uni Salzburg absolviert und das Diplom für Berufsfotografie an der LIK-Akademie in Wien erworben. Danach kehrte sie in ihre alte Heimat, den Lungau, zurück und ist seit 2020 als selbstständige Fotografin mit dem Schwerpunkt Hochzeitsfotografie tätig.

Das perfekte Unperfekte

"Meine Mama hatte ein Fotoatelier in St. Michael, verstarb aber, als ich zwei Jahre alt war. Ich bin dann bei meinen Großeltern aufgewachsen. Die Verbindung zur Fotografie war aber immer da und die Kamera begleitet mich schon von Kindesbeinen an. Mein Stil zeichnet sich durch das perfekte Unperfekte aus. Ich möchte, dass meine Fotos in der Wahrnehmung des Betrachters nahbar, spürbar und vertraut ankommen", sagt die 26-Jährige.

Die Kooperation entwickelt sich nicht nur für die Fotografin, sondern auch für den Leitbetrieb spannend: "Kathrins nicht-klassischer Hintergrund in der Businessfotografie ermöglicht es, neue Perspektiven und Ideen in unsere Unternehmensbilder einzubringen, was sich in den bisherigen Projekten gezeigt hat. Unsere Zusammenarbeit ist ein Beispiel dafür, wie regionale Partnerschaften zu kreativen Ergebnissen führen und damit höchst erfolgreich sein können", sagt Lisa Frost.