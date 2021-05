Franz Schellhorn im Porträt: Schon als Kind das Gefühl der Freiheit inhaliert

Dass Franz Schellhorn ein wirtschaftsliberaler Denker wurde, hat vielleicht auch mit der Freiheit zu tun, in der er in seiner Heimat Goldegg aufwuchs.

Heinrich oder Josef - fällt in Salzburg der Name Schellhorn, kommt man nicht umhin zu fragen, wer gemeint ist. Nicht erst ein Mal wurden der grüne Landesrat Heinrich Schellhorn und Neos-Politiker und Hotelier Sepp Schellhorn miteinander verwechselt. Erwähnt man hingegen in Wien den Namen Schellhorn, denkt man zuerst an Sepps Bruder Franz, den Leiter der liberalen Denkfabrik Agenda Austria. Goldegg, wo die Brüder aufgewachsen sind, scheint ein guter Boden für Liberale zu sein.

SN/privat Heute begibt er ...