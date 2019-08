Das durch das Hochwasser im Juni 2013 zerstörte Bad ist so gut wie fertig und wird mit einem Fest eröffnet. Das Salzburger Paracelsusbad ist mit der Eröffnung fast einen Monat später dran.

Während das Paracelsusbad (Baukosten: 57 Millionen Euro) erst am 11. Oktober aufsperrt, ist es beim Badylon in Freilassing bereits am Samstag, 14. September, so weit: Das Eröffnungsfest startet um 10 Uhr. Ab 14 Uhr läuft der Badebetrieb. Am Abend wird ...